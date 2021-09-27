Габдуллин: спортсмены относятся к Мазепину как к олимпийцу

Российские спортсмены Никита Нагорный, Алексей Немов, Евгения Канаева, Дмитрий Саутин, Артур Юсупов и Андрей Николаев поддержали пилота команды Haas Никиту Мазепина на Гран-при «Формулы-1» в России.

25 сентября перед началом гоночной квалификации герои спорта провели «Олимпийскую зарядку» вместе с представителями СМИ и основательницей социального проекта «Команда «Звёздный десант» Златой Чепурной.

26 сентября за несколько часов до старта Гран-при России в рамках пресс-конференции в поддержку Mazepin Team в торжественной обстановке генеральный директор ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева подписали соглашение о сотрудничестве.

«Спортивный десант» Mazepin Team в Сочи стал своеобразным ответом на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, лишив её флага и гимна.

«Никита тоже попал под санкции, как и все спортсмены, которых он пригласил. Понимая это, они приехали сюда с огромным желанием его поддержать, то есть спортсмены относятся к нему как к олимпийцу. Он давно задумал изобразить на шлеме имена всех призёров Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Теперь у нас есть стойкое желание и возможности продолжить эту красивую историю после «Формулы-1» и организовать в Сочи гоночный уикенд со спортсменами», — приводит пресс-служба ОХК «Уралхим» слова советника генерального директора клуба по спорту и молодёжной политике Радмира Габдуллина.

Ранее Поздняков заявил, что рад поддержке Мазепина на домашнем Гран-при.