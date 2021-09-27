Поздняков: очень рад, что наши спортсмены поддержали Мазепина на домашнем Гран-при

Российские спортсмены Никита Нагорный, Алексей Немов, Евгения Канаева, Дмитрий Саутин, Артур Юсупов и Андрей Николаев поддержали пилота команды Haas Никиту Мазепина на Гран-при «Формулы-1» в России.

«Очень рад, что наши спортсмены поддержали Мазепина на домашнем Гран-при. Мы, россияне, когда сплачиваемся, становимся гораздо сильнее!» — цитирует президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова пресс-служба Haas.

Поздняков также отметил идею пилота связать дизайн шлема с тематикой Олимпийских игр.

«В Олимпийском комитете России достаточно большой музей особых экспонатов, связанных с олимпийскими видами спорта. У нас большая коллекция факелов Олимпийских игр, клюшки, мячи, но этот шлем будет первым таким артефактом», — заявил он.

Четырёхкратный Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, российский гимнаст Алексей Немов выразил мнение, что у россиянина есть все качества, чтобы стать чемпионом.

«Мазепин — перспективный спортсмен, но это автоспорт, где жёсткая конкуренция. Они по 20 гонок в год проводят, и постоянно надо быть в форме. Хочу пожелать Никите долготерпения и добиться того успеха, какого он хочет. Надо всегда ставить амбициозные задачи — быть лучшим в своём деле», — сказал Немов.

Напомним, что Мазепин занял 18-е место на Гран-при «Формулы-1» в России.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при в России.