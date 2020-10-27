Победитель Speedway of Nations — 2020: приехали на турнир со своими палатками, как колхозники

Чемпион Speedway of Nations — 2020 в составе сборной России Эмиль Сайфутдинов рассказал, в каких условиях команда была вынуждена соревноваться из-за отсутствия финансовой помощи.

«В других странах — в Польше, Швеции — гонщики существуют за счёт федераций. На чемпионате мира у сборной Англии был психолог, повар, физиотерапевт. У поляков — отдельные красивые боксы. А мы, как колхозники, со своими палатками приехали. Зато выиграли», — рассказал Сайфутдинов в интервью RT.

По его словам, спортсмены были вынуждены оплачивать расходы из собственного кармана.

«На самом деле, такая проблема существует не один год. Сборную должна финансировать МФР. Но никакой поддержки мы не получаем, хотя три года подряд становились чемпионами мира, заслужили к себе другое отношение. Например, в Польше на национальную команду выделяется отдельная статья расходов на подготовку техники, оборудование, комбинезоны. У нас такого нет», — объяснил гонщик.

Сборная России по спидвею три раза подряд становилась победителем Speedway of Nations — в 2018, 2019 и 2020 году.

Ранее Сайфутдинов рассказал о проблемах российского спидвея.