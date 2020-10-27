Гонщик Сайфутдинов о проблемах спидвея в России: нам бы 2—3% от бюджета футбольного клуба

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Трёхкратный чемпион Speedway of Nations Эмиль Сайфутдинов рассказал об изменениях, которые должны произойти в российском спидвее.
Гонщик Сайфутдинов о проблемах спидвея в России: нам бы 2—3% от бюджета футбольного клуба
  • Reuters

«Изменения должны произойти в самой Федерации мотоциклетного спорта России (МФР), потому что проблемы не только у спидвея, но и у других дисциплин. Нужно наладить сотрудничество со спортсменами, сформировать полноценные сборные на взрослом и юниорском уровнях, организовывать для них централизованные сборы. То же самое касается и клубных соревнований. Возможно, стоит создать единую лигу, которая подчинялась бы федерации. Пока всё держится на плечах энтузиастов, но ни у кого ничего не получается, потому что затраты не окупаются», — рассказал гонщик в интервью RT.

По его словам, необходимо популяризировать спорт через СМИ. Это, в свою очередь, привлечёт спонсоров, от нехватки которых также страдает российский спидвей.

«Ведь для них нужна реклама. Инвесторы приходят только в те регионы, где спорт развивается за счёт бюджетных денег. У нас не так, как в футболе, где спонсоры сами просятся помогать клубу или отдельному игроку. Хотя нам достаточно было бы 2—3% от бюджета футбольного клуба», — заключил Сайфутдинов.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер назвал бюджет клуба.

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