Подача жалобы и обвинение в «истеричности»: как развивается судейский скандал после матча «Краснодар» — «Сочи»

«Краснодар» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча девятого тура РПЛ с «Сочи». Об этом заявил гендиректор клуба Владимир Хашиг. По его словам, Игорь Панин не только удалил двоих футболистов южан, но и не показал соперникам сразу шесть жёлтых карточек. В свою очередь, гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал поведение оппонентов «истерическим». Избегать лишних эмоций функционеру посоветовал и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, который заявил, что не обнаружил ошибок в действиях бригады рефери.

«Невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону»

Судейский скандал в матче «Краснодар» — «Сочи» стал одним из главных событий девятого тура РПЛ. Арбитр встречи Игорь Панин удалил сразу двух подопечных Виктора Гончаренко, что, впрочем, не помешало им одержать разгромную победу над соперниками.

После игры большой резонанс вызвали слова генерального директора «быков» Владимира Хашига. Он выразил недоумение тем, что за работу VAR отвечал проживающий в Санкт-Петербурге Владислав Безбородов, который якобы оказывал давление на молодого Панина. По словам функционера, все спорные эпизоды трактовались в пользу оппонента. Наконец, он назвал «Сочи» «командой из Санкт-Петербурга», намекая на дружеские отношения с «Зенитом» (ФК «Сочи» образовался в 2018-м после переезда в одноимённый город петербуржского «Динамо»).

«Такие арбитры не должны находиться на матче и работать. Подобное давление переходит все границы. Это повторяется из раза в раз. Как сказал Сергей Николаевич Галицкий, «Краснодар», по их мнению, можно судить как придётся», — заявил Хашиг в эфире телеканала «Матч Премьер».

В «Сочи» в ответ заявили, что краснодарский клуб выдвинул необоснованные претензии. Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко даже назвал поведение соперника «истерическим и эмоциональным». По его мнению, судейство в игре получилось «нормальным и объективным».

«Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Такие вещи не красят руководителя «Краснодара». Мы выше этого», — отметил Рубашко.

Однако спором двух функционеров дело не ограничилось. В понедельник руководство южан заявило о подаче жалобы в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть все спорные моменты. Причём речь идёт не только о двух удалениях в составе команды, но и о шести предупреждениях, которые рефери якобы должен был вынести футболистам соперника.

«Глубоко убеждён, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убеждён, что если судьи ошибаются, то в обе стороны, но не шесть раз — в одну. Шесть непоказанных жёлтых карточек — это слишком много», — приводит слова Хашига «Чемпионат».

«Такие арбитры не должны находиться на матче»

Некоторые решения арбитра Игоря Панина действительно вызвали немало вопросов. Главное — специалист из Дмитрова удалил с поля сразу двоих исполнителей южан. В конце первого тайма он показал прямую красную карточку Урошу Спаичу за фол последней надежды, хотя изначально обошёлся жёлтой. Своё решение он изменил после совещания с коллегами на VAR. А на 75-й минуте второй горчичник за достаточно спорное нарушение получил Александр Черников.

Несмотря на это, «Краснодар» отправил в ворота оппонента три безответных мяча и одержал победу. Также стоит отметить, что, помимо удалённых игроков, арбитр в составе победителей предупредил только Виктора Классона. В пассиве сочинцев в итоге оказалось четыре карточки. Также рефери по ходу второго тайма назначил пенальти в ворота гостей за фол на Эдуарде Сперцяне. Зато незадолго до этого он никак не отреагировал на падение в чужой штрафной Джона Кордобы.

Все эти эпизоды и привели к жёстким заявлениям Хашига. При этом с его позицией не согласились не только представители «Сочи», но и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Руководитель признался, что не заметил грубых ошибок со стороны Панина и Безбородова, и посоветовал функционеру контролировать эмоции.

«Я не профессиональный судья, но мне кажется, что он с судейством справился сегодня. Никаких ошибок я не заметил», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Краснодара» не впервые обвиняет рефери в предвзятом судействе по итогам матча РПЛ. Например, в прошлом сезоне он жёстко раскритиковал Кирилла Левникова и всё того же Безбородова после домашнего поражения от «Спартака» (1:3). Но на этот раз Хашиг рискует понести наказание за свои слова. В комитете по этике РФС уже выразили готовность рассмотреть его гневные тирады, если поступит соответствующее обращение.

«Вижу достаточно предпосылок для этого... Пока оно не поступало, но мы обязательно рассмотрим данный инцидент, если руководство российского футбола попросит», — приводит слова главы комитета Семёна Андреева Sport24.

С другой стороны, эмоции гендиректора «быков» можно понять, ведь в преддверии выездного матча десятого тура Премьер-лиги с прямым конкурентом в борьбе за медали ЦСКА команда осталась без основного центрального защитника и ключевого опорника, который в текущем сезоне практически незаменим.

«Чем занимался кренделёк, смотрящий за эпизодами?»

Судейский скандал в Краснодаре вызвал серьёзный резонанс в стране. Мнения экспертов в данном случае разделились, но большинство всё же поддержали южан. Так, по мнению бывшего арбитра ФИФА Сергея Хусаинова, у них были все основания для критики.

«На 35-й минуте Панин принимает решение показать жёлтую карточку Спаичу, но в эпизод вмешивается Безбородов — и в результате судья даёт красную. Повтор смотрели очень долго, о чём-то шушукались. Во втором тайме арбитр под воздействием каких-то рекомендаций предъявляет горчичник и Черникову, хотя столкновение вышло игровым», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже встал на сторону Хашига. По его словам, во время встречи с «Сочи» хозяев пытались «прибить», а Безбородова давно пора отстранить от работы.

«Первый эпизод при очень большом желании можно было притянуть за уши, но второй — фантазия из фантазий. Чем занимался кренделёк, смотрящий за эпизодами?.. Всю эту бригаду пора отправить на пенсию. Пусть открывают себе Telegram-каналы и в них что-то обсуждают», — заявил Червиченко.

А вот бывший полузащитник команды Роман Широков, напротив, посчитал инцидент высосанным из пальца и обвинил клуб в желании «строить из себя бедных и несчастных».

«Играл в «Краснодаре» 15 лет назад и, конечно, не помню случаев, когда его «убивали». Не согласен с тем, что коллективы из регионов судят по-другому, арбитры обслуживают всех одинаково. Хашиг говорит о давлении Безбородова своим авторитетом... Он там сидел и слушал, что ли? Пускай тогда предъявляет какие-то факты, без них обвинения голословные», — заявил Широков.

Примечательно, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий всего за несколько дней до поединка с «Сочи» в передаче «Коммент.Шоу» пожаловался, что встречи его команды арбитры обслуживают не так, как игры соперников из Москвы. Якобы из-за этого южане не получают по итогам сезона до пяти очков.

«Давление, которое испытывают судьи, когда ошибаются против питерских и московских клубов и когда ошибаются против нас, разное. Помню сезон, когда «Ростов» «убивали» через тур. И что? Ничего. А случись такое с кем-то из лидеров, Земля бы сошла со своей оси, произойди такое со «Спартаком» или «Зенитом», — подчеркнул Галицкий.

Тем не менее он пообещал больше не фокусироваться на работе рефери. Однако скандал после победы над «Сочи» продемонстрировал обратное. На это обратил внимание и член комитета РФС по этике Андрей Созин.

«Для чего это было сделано? Думаю, превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «Краснодар» всё видит, так нас судить нельзя. Год назад на арбитров давил «Спартак» — им помогло. Теперь то же самое делает «Краснодар», — объяснил Созин.