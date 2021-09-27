Червиченко: всю судейскую бригаду пора отправить на пенсию, пусть открывают Telegram-каналы

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поддержал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, который раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хашиг абсолютно прав. «Краснодар» вчера пытались прибить, но не получилось. Первый эпизод при очень большом желании можно было притянуть за уши, но второй — фантазия из фантазий. Чем занимался кренделёк, смотрящий за эпизодами? Клубы должны иметь право высказываться о том беспределе, который творят эти черти в чёрном. Я давно говорил, что Безбородова надо отстранять от судейства. Всю эту бригаду пора отправить на пенсию. Пусть открывают себе Telegram-каналы и в них что-то обсуждают», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хашиг раскритиковал судейство в матче девятого тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Он упомянул Владислава Безбородова, который, по его мнению, давил на полевого судью.

Ранее Андрей Созин прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига.