Созин: год назад на судей давил «Спартак» — им это помогло, теперь «Краснодар»

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:0).
Созин: год назад на судей давил «Спартак» — им это помогло, теперь «Краснодар»
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«Как член комитета РФС по этике, я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление. Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба — Сергей Галицкий — заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе. Этот момент мне не очень понятен. Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «Краснодар» всё видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак» — и им это помогло. Теперь это делает «Краснодар», — цитирует Созина «Чемпионат».

Напомним, что Хашиг раскритиковал судейство в матче с «Сочи». Он упомянул Владислава Безбородова, который, по его мнению, давил на полевого судью.

«Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что ФНЛ выясняет обстоятельства массового задержания болельщиков «Шинника».

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