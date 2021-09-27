ФНЛ выясняет обстоятельства массового задержания болельщиков «Шинника»

Футбольная национальная лига (ФНЛ) совместно с ярославским «Шинником» и владимирским «Торпедо» выясняет обстоятельства массового задержания болельщиков ярославской команды во Владимире.

«В настоящее время ФНЛ совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, принятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными. Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», — говорится на сайте ФНЛ.

Болельщики «Шинника» были задержаны 26 сентября перед матчем ФНЛ-2 во Владимире. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу ярославской команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.