«СЭ»: Слуцкого не пустили в раздевалку «Рубина» после матча с «Динамо»

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Главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого не пустили в раздевалку команды после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
«СЭ»: Слуцкого не пустили в раздевалку «Рубина» после матча с «Динамо»
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», после встречи Слуцкий, отбывавший дисквалификацию, спустился в подтрибунное помещение стадиона «ВТБ Арена», чтобы попасть в раздевалку к «Рубину».

Тренера отказались пускать сотрудники службы безопасности, ссылаясь на санитарный регламент.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо».

Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

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