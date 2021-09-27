«СЭ»: Слуцкого не пустили в раздевалку «Рубина» после матча с «Динамо»

Главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого не пустили в раздевалку команды после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», после встречи Слуцкий, отбывавший дисквалификацию, спустился в подтрибунное помещение стадиона «ВТБ Арена», чтобы попасть в раздевалку к «Рубину». Тренера отказались пускать сотрудники службы безопасности, ссылаясь на санитарный регламент. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо». Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом».