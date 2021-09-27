«СЭ»: Слуцкого не пустили в раздевалку «Рубина» после матча с «Динамо»
- РИА Новости
По информации «Спорт-Экспресса», после встречи Слуцкий, отбывавший дисквалификацию, спустился в подтрибунное помещение стадиона «ВТБ Арена», чтобы попасть в раздевалку к «Рубину».
Тренера отказались пускать сотрудники службы безопасности, ссылаясь на санитарный регламент.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо».
Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Нижним Новгородом».