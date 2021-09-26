Триумф Хэмилтона, прорыв Ферстаппена и неудача Мазепина: чем запомнился Гран-при России в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России — 15-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1». Британец стал первым в истории пилотом, одержавшим сто побед в королевских гонках. Его главный соперник Макс Ферстаппен совершил настоящий прорыв, поднявшись с последней позиции и финишировав вторым. А вот обладатель поула Ландо Норрис остался без подиума из-за дождя и тактической ошибки на последних кругах. Не сумел порадовать российских болельщиков и Никита Мазепин, занявший 18-ю строчку в протоколе.

Квалификация

Нынешний Гран-при России стал для организаторов серьёзной проверкой на прочность из-за сильнейших дождей, которые обрушились на Сочи в дни проведения этапа. Так, ещё в пятницу не исключалась вероятность переноса квалификации на воскресенье.

Правда, две свободные практики провести всё же удалось. В обеих лучшее время показал пилот Mercedes Валттери Боттас. Его партнёр по команде и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон оба раза немного ему уступал, а также запомнился тем, что сбил механика на пит-лейне.

Но в субботу утром погода ухудшилась. Осадки продолжались, и третью тренировку пришлось отменить. Также не состоялись вторые гонки «Формулы-2» и «Формулы-3». Однако ближе к началу квалификации тучи как по заказу разошлись, и пилоты всё же сумели выехать на автодром.

Поначалу на трассе оставалось много луж и сохранялся высокий риск аварий, но серьёзных инцидентов до поры удавалось избегать. Тем более что гонщики шинами постепенно подсушивали асфальт.

Первый сегмент не сумели преодолеть Кими Райкконен, Мик Шумахер, Антонио Джовинацци, Никита Мазепин и проехавший только установочный круг Макс Ферстаппен. Лидировавший в общем зачёте представитель Red Bull не стал рисковать, поскольку и так должен был стартовать в гонке последним из-за замены мотора.

После второго сегмента борьбу завершили Себастьян Феттель, Пьер Гасли, Юки Цунода, Николас Латифи и Шарль Леклер. К середине третьего отрезка квалификации трасса начала подсыхать, некоторые пилоты решили рискнуть и поменяли шины на слики. Одним из первых на это пошёл Джордж Расселл.

Хэмилтон, уверенно двигавшийся к очередному поулу, также попытался заехать на пит-лейн, но врезался в стену и сломал переднее антикрыло. Британцу пришлось экстренно менять деталь, а в транспортировке болида принял участие Боттас. На данной процедуре оба потеряли примерно минуту. Вдобавок Льюис допустил разворот на быстром круге.

В результате он показал лишь четвёртый результат с отставанием в две секунды от лидера, а Валттери — седьмой. Зато мини-сенсацию сотворил Ландо Норрис, идеально отреагировавший на изменение погодных условий и впервые в карьере завоевавший поул. В последний раз пилот McLaren выигрывал квалификацию девять лет назад, когда за команду ещё выступал Хэмилтон.

В тройку лидеров неожиданно удалось заехать и Расселлу, который уступил лишь Карлосу Сайнсу — младшему. Таким образом, представители McLaren, Ferrari и Williams вместе попали в топ-3 по итогам квалификации впервые с 2004 года.

Гонка

В воскресенье погода поначалу благоволила пилотам. Над автодромом в Сочи сияло солнце, а трасса была абсолютно сухой. Впрочем, гонка всё равно обещала получиться максимально непредсказуемой. Так и вышло: на первом же круге произошла замена лидера. Сайнс обошёл Норриса. К слову, отлично стартовал и Мазепин, который в какой-то момент даже поднялся на 12-е место.

А вот Хэмилтон после старта откатился на седьмую позицию. Однако сдаваться британец явно не собирался. До поры он аккуратно держался в группе преследователей и в любой момент готов был продемонстрировать мощь болида и высочайшее мастерство.

Состав лидирующей тройки какое-то время оставался неизменным. Сайнс держался впереди всех с небольшим отрывом от Норриса, а Расселл сдерживал пелотон. Впрочем, быстро стало понятно, что автомобиль обладателя поула просто быстрее. В конце концов он ожидаемо прошёл оппонента.

Тем временем Ферстаппен с новым мотором отыгрывал одну позицию за другой и буквально штамповал лучшие круги. Воспользовавшись волной пит-стопов, ближе к экватору гонки он пробился в топ-5. Великолепно смотрелся и Хэмилтон, который проходил одного соперника за другим. В результате к середине дистанции он уступал только Норрису. И лишь после этого действующий чемпион мира решил поменять свой «медиум».

В дальнейшем британца было уже не остановить. Он почувствовал уверенность в себе и принялся обновлять быстрейшие круги гонки. В итоге главная интрига свелась к борьбе двух представителей Великобритании. Льюис сокращал отставание от Норриса, но тот из последних сил сохранял лидерство.

Сложно сказать, как бы закончился Гран-при России, если бы в распределение мест не вмешалась погода. Ближе к финишу пошёл дождь, который постепенно усиливался. В данной ситуации перед пилотами встал вопрос: менять шины на промежуточные или доехать на старых и не терять времени?

Хэмилтон и Ферстаппен рискнули и не прогадали. На последних кругах они легко обошли Норриса, автомобиль которого едва не улетел с трассы. Когда же Ландо решился уехать в боксы, было уже слишком поздно. В результате он финишировал только седьмым.

Действующий чемпион планеты вернул себе лидерство в общем зачёте и первым в истории одержал юбилейную, 100-ю победу в «Формуле-1».

«Большое спасибо болельщикам. Погода подарила нам зрелищную гонку. Спасибо России за то, что она нас принимает. Я долго шёл к этой 100-й победе. У Ландо получилась классная гонка, и он проделывает отличную работу в McLaren. Мне было даже приятно видеть бывшую команду впереди. Приятно, что они вновь объединились. Мы не знали, что будет с погодой. Но я благодарен всем нашим парням и девушкам из команды», — приводит «Чемпионат» слова Хэмилтона.

Отдельно стоит отметить Макса Ферстаппена, который в итоге стал вторым. Третьим финишировал Сайнс-младший. Что касается Мазепина, то он, несмотря на хорошее начало, занял в итоговом протоколе 18-ю строчку. По ходу Гран-при его обошёл даже Мик Шумахер, но в итоге немец был вынужден сойти с гонки из-за технических проблем.