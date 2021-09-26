Мазепин назвал гонку в Сочи самой интересной в истории Гран-при России «Формулы-1»

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Российский пилот американской команды Haas Никита Мазепин прокомментировал результаты Гран-при «Формулы-1» в России.
Мазепин назвал гонку в Сочи самой интересной в истории Гран-при России «Формулы-1»
  • Reuters

«На мой взгляд, это самый интересный Гран-при России в истории», — цитирует Мазепина ТАСС.

Он сказал, что в ходе гонки у его машины были проблемы с резиной, и добавил, что болид Haas не очень быстрый.

«Но было весело, классно, что удавалось обогнать некоторые машины, которые я даже не мечтал обогнать, например Ferrari», — добавил 22-летний гонщик.

Мазепин занял 18-е место на Гран-при России. Его партнёр по команде Мик Шумахер не смог финишировать в гонке.

Ранее сообщалось, что пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России.

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