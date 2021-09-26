Джовинацци потеряет позицию на старте Гран-при России из-за замены коробки передач

Пилот Alpha Romeo Антонио Джовинацци потеряет позицию на старте Гран-при «Формулы-1» в России.

Как сообщает Autosport, на болиде пилота была заменена коробка передач.

По правилам Джовинацци должен был опуститься на пять позиций, но потеряет только одну, так как позади него будут стартовать Валттери Боттас (Mercedes), Николас Латифи (Williams), Шарль Леклер (Ferrari) и Макс Ферстаппен (Red Bull), получившие более серьёзные штрафы за замену двигателей.

Старт гонки Гран-при России запланирован на 15:00 мск.

Ранее пилот McLaren Ландо Норрис, победивший в квалификации Гран-при России «Формулы-1», признался, что трасса «Сочи Автодром» является единственной, на которой он не хотел бы стартовать с первой позиции.