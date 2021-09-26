Музыка Чайковского прозвучала на церемонии открытия Гран-при «Формулы-1» в Сочи
- РИА Новости
Перед стартом гонки Гран-при России зрители на трибунах скандировали: «Вперёд, Россия».
Гонка проходит на «Сочи Автодроме».
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своими флагом и гимном.
Ранее сообщалось, что российский пилот Haas Никита Мазепин провёл экскурсию для мальчика, у которого диагностирован детский церебральный паралич.