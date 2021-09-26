Музыка Чайковского прозвучала на церемонии открытия Гран-при «Формулы-1» в Сочи

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Фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна России прозвучал на церемонии открытия Гран-При России «Формулы-1» в Сочи.
Музыка Чайковского прозвучала на церемонии открытия Гран-при «Формулы-1» в Сочи
  • РИА Новости

Перед стартом гонки Гран-при России зрители на трибунах скандировали: «Вперёд, Россия».

Гонка проходит на «Сочи Автодроме».

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своими флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что российский пилот Haas Никита Мазепин провёл экскурсию для мальчика, у которого диагностирован детский церебральный паралич.

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