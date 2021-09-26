Мазепин провёл экскурсию по автодрому в Сочи для ребёнка с ДЦП

Российский пилот Haas Никита Мазепин провёл экскурсию для мальчика, у которого диагностирован детский церебральный паралич.

«У меня были не лучшие дни, но, по крайней мере, я сделал одного маленького мальчика счастливым. Увидимся с вами в день гонок», — написал Мазепин на своей странице в Instagram.

Напомним, что 23 сентября на пресс-конференции перед стартом Гран-при «Формулы-1» в России российский пилот призвал поддерживать детей с ДЦП.

Гонка Гран-при России состоится в Сочи 26 сентября. Начало запланировано на 15:00 по мск.

Ранее сообщалось, что бывший российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят посадил оливковое дерево в орнитологическом парке в Сочи на Гран-при России.