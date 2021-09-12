Подиум пилотов McLaren, авария Ферстаппена и Хэмилтона и сход Мазепина: чем запомнился Гран-при Италии в «Формуле-1»

В Монце состоялся 14-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — Гран-при Италии. Лидеры общего зачёта Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон врезались друг в друга и не смогли закончить гонку. Победу одержал пилот McLaren Даниэль Риккардо, вслед за которым к финишу приехал его напарник Ландо Норрис. Валттери Боттас попал на подиум, стартовав с 19-й позиции. Никита Мазепин сошёл из-за проблем с силовой установкой.

Квалификация

Эксперимент со спринтерской гонкой, уже состоявшийся однажды на Гран-при Великобритании в этом сезоне, было решено повторить и в Монце, где состоялся очередной, 14-й этап чемпионата мира. На легендарной итальянской трассе пилотам вновь нужно было сначала выступить в квалификации, потом подтвердить её результаты в субботней мини-гонке, а уже на её основе определить места на стартовой решётке главного события уикенда.

После гонки в Нидерландах лидером чемпионата мира снова стал Макс Ферстаппен из Red Bull, но остаться первым после Гран-при Италии ему было совсем не просто. В Монце голландец ещё ни разу не оказывался даже на подиуме и не стартовал хотя бы со второго ряда. А его главный преследователь Льюис Хэмилтон из Mercedes как раз прекрасно себя чувствует на главной итальянской трассе. Здесь он побеждал пять раз и в семи случаях завоёвывал поул-позицию. То, что автодром ему здорово подходит, британец подтвердил в единственной тренировке перед квалификацией. Хэмилтон выиграл почти полсекунды у Ферстаппена и закономерно возглавил протокол.

Хэмилтон продолжал показывать лучшие секунды и в квалификации. Во второй попытке Ферстаппен остался без улучшения, и Хэмилтон оторвался от него на комфортное расстояние, но первым в итоге оказался его же напарник Валттери Боттас. Пилот, подписавший контракт с Alfa Romeo на будущий сезон, выиграл квалификацию после замены мотора, из-за которой всё равно должен был бы стартовать в воскресенье последним. Но на спринт это наказание не распространялось, и в субботу финн мог стартовать первым и побороться за дополнительные очки, которые полагаются первой тройке.

Спринт

От Mercedes можно было ожидать, что Боттасу поступит команда пропустить вперёд Хэмилтона, чтобы он без лишнего риска завоевал поул-позицию и повысил себе шансы на победу в гонке. Однако если такие договорённости и были, то финн их не стал соблюдать. После старта спринтерской гонки он остался во главе пелотона.

У Хэмилтона же начало заезда получилось провальным. Он сразу пропустил четырёх преследователей, и ему ещё повезло, что вскоре произошла курьёзная авария у Пьера Гасли из AlphaTauri, который напоролся на собственное антикрыло. Лидер Mercedes откатился на пятое место, уступая не только напарнику и Ферстаппену, но и пилотам McLaren Даниэлю Риккардо и Ландо Норрису.

Рестарт после аварии Гасли не повлиял на расстановку всей первой десятки. За оставшиеся 14 кругов Хэмилтон так и не подобрался к Норрису. В итоге вместо того, чтобы занять место Боттаса на стартовой решётке, британец оказался во втором ряду и отстал от Ферстаппена ещё на два очка перед решающей гонкой. А для Никиты Мазепина спринт прошёл весьма удачно. Он заслужил 16-е место на стартовой решётке — самое высокое за всё время выступлений в «Формуле-1».

A little bit of wheelspin off the start left Lewis Hamilton playing catch up by the time he reached Turn 1 at the start of Saturday's #F1Sprint#ItalianGP 🇮🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) September 11, 2021

Гонка

Во время старта воскресной гонки зрители наконец-то дождались обгонов и настоящих разборок между пилотами, которых не хватало в последних Гран-при. Риккардо сразу прошёл Ферстаппена, а Хэмилтон оставил позади Норриса. Гонщик Mercedes попытался развить успех и сразу же обойти голландца, но получил отпор. Между лидерами чемпионата мира произошёл контакт, в результате которого Хэмилтон был наказан за своё рвение и вернулся на четвёртое место.

Самым активным пилотом в начале гонки закономерно стал Боттас. Победитель квалификации и спринта ринулся отыгрывать позиции и уже к 13-му кругу оказался в очковой зоне. У Ферстаппена и Хэмилтона было всё не так благополучно. Они застряли за болидами McLaren и никак не могли провести успешную атаку. Две пары машин ехали друг за другом примерно в пяти секундах.

Перед тем как открывать серию пит-стопов и пытаться за счёт тактики внести какое-то разнообразие в гонку, Ферстаппен ошибся при прохождении поворота и заблокировал колесо, отчего между ним и Риккардо появился уже ощутимый просвет. На этом беды голландца не закончились — на пит-стопе механики Red Bull провозились с заменой колеса и отпустили его только спустя 11 секунд после появления в боксах. Ни о какой борьбе с австралийцем речи больше не шло. Между ними оказалось сразу три машины.

Хэмилтон попытался воспользоваться неудачами конкурента и перед своим пит-стопом успел всё-таки обойти Норриса. У британца тоже возникла небольшая заминка при замене шин, которая не была такой драматичной, но в итоге оказала огромное влияние на всю гонку. Хэмилтон оказался на трассе прямо перед Ферстаппеном, который решил тут же атаковать, но его попытка вырваться вперёд закончилась столкновением. Болид голландца задел поребрик и буквально налетел на Mercedes. Обе машины вылетели в гравий, откуда их уже можно было только эвакуировать в боксы.

В итоге пилоты McLaren остались без конкурентов, которые могли бы помешать им сделать победный дубль. Во время рестарта между ними оказался Шарль Леклер из Ferrari, но Норрис быстро прошёл его и принялся догонять Риккардо. Тем временем оставшиеся на трассе пилоты Mercedes и Red Bull пытались спасти честь своих команд. Перес поднялся на третье место, а его ближайшим преследователем стал Боттас.

Мексиканец здорово защищался и однажды даже сумел контратаковать, когда финн всё же прошёл его. Но вся эта борьба не имела никакого значения и лишь играла на руку мчавшимся вперёд пилотам McLaren. Перес задолго до финиша получил пятисекундный штраф за нарушение границ трассы. Он финишировал третьим, но на подиум вместо него поднялся Боттас, который стартовал с 19-го места.

В споре двух McLaren победу одержал Риккардо. Он выиграл восьмой Гран-при за карьеру и первый после ухода из Red Bull. Для Норриса второе место стало лучшим результатом за карьеру после череды третьих позиций. McLaren добился первого победного дубля с 2010 года, при этом британская команда не выигрывала гонок последние девять лет.

Для Никиты Мазепина Гран-при Италии складывался вполне неплохо. После аварии Хэмилтона и Ферстаппена он шёл 15-м, всего позицию уступая своему лучшему результату в карьере. Но так высоко россиянин забрался из-за того, что развернул своего напарника Мика Шумахера. Немец вскоре вернул обратно себе позицию, а Мазепина наказали пятисекундным штрафом. Но и 16-м россиянин в итоге не стал — за 11 кругов до финиша силовая установка дала сбой, и пилот Haas сошёл в четвёртый раз за сезон.