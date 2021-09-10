Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из Mercedes одержал победу в квалификации Гран-при Италии «Формулы-1».

Второе время дня показал его напарник Льюис Хэмилтон. Третье место занял Макс Ферстаппен из Red Bull. Финский пилот является лидером чемпионата мира.

Российский пилот Haas Никита Мазепин стал 20-м. Он уступил 0,4 секунды своему напарнику Мику Шумахеру (18-е место).

Спринт-квалификация Гран-при Италии состоится 11 сентября.

Ранее Хэмилтон из команды Mercedes AMG Petronas рассказал, что желает продолжать выступать в чемпионате «Формулы-1».