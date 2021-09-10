Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1»
- © Lars Baron/Pool photo via AP
Второе время дня показал его напарник Льюис Хэмилтон. Третье место занял Макс Ферстаппен из Red Bull. Финский пилот является лидером чемпионата мира.
Российский пилот Haas Никита Мазепин стал 20-м. Он уступил 0,4 секунды своему напарнику Мику Шумахеру (18-е место).
Спринт-квалификация Гран-при Италии состоится 11 сентября.
Ранее Хэмилтон из команды Mercedes AMG Petronas рассказал, что желает продолжать выступать в чемпионате «Формулы-1».