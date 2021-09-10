Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1»

Короткая ссылка
Финский пилот Валттери Боттас из Mercedes одержал победу в квалификации Гран-при Италии «Формулы-1».
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1»
  • © Lars Baron/Pool photo via AP

Второе время дня показал его напарник Льюис Хэмилтон. Третье место занял Макс Ферстаппен из Red Bull. Финский пилот является лидером чемпионата мира.

Российский пилот Haas Никита Мазепин стал 20-м. Он уступил 0,4 секунды своему напарнику Мику Шумахеру (18-е место).

Спринт-квалификация Гран-при Италии состоится 11 сентября.

Ранее Хэмилтон из команды Mercedes AMG Petronas рассказал, что желает продолжать выступать в чемпионате «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить