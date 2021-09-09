Хэмилтон заявил, что пока не намерен завершать карьеру в «Формуле-1»
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«Мне нравится гоняться и быть частью «Формулы-1», надеюсь, я заслуживаю место в чемпионате», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.
Вместе с тем он признался, что не может себе представить, что останется в «Формуле-1» надолго. Однако заметил, что всё может измениться, когда ситуация с коронавирусом в мире улучшится.
Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. Вместе с командой он завоевал шесть чемпионских титулов, а также одну победу британец одержал с McLaren.
36-летний британец занимает второе место в личном зачёте текущего чемпионата. Лидирует в таблице Макс Ферстаппен (Red Bull). На третьей позиции идёт Валттери Боттас (Mercedes).
Ранее Хэмилтон поприветствовал своего соотечественника Джорджа Расселла в Mercedes.