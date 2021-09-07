Хэмилтон отреагировал на переход Расселла в Mercedes
- Reuters
«Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Расселла в нашей команде», — написал Хэмилтон в своём Instagram.
Он также рассказал, как встретил юного Расселла, который мечтал выступать в «Формуле-1». Хэмилтон пожелал удачи коллеге и заявил, что с нетерпением ждёт следующего сезона.
Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за Mercedes. Он заменит в команде финна Валттери Боттаса и станет напарником Льюиса Хэмилтона.
В настоящий момент Расселл входит в команду Williams «Формулы-1», за которую выступает с 2019 года.
Ранее Расселл высказался о подписании контракта с Mercedes.