Хэмилтон отреагировал на переход Расселла в Mercedes

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поприветствовал своего соотечественника Джорджа Расселла в Mercedes.

«Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Расселла в нашей команде», — написал Хэмилтон в своём Instagram.

Он также рассказал, как встретил юного Расселла, который мечтал выступать в «Формуле-1». Хэмилтон пожелал удачи коллеге и заявил, что с нетерпением ждёт следующего сезона.

Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за Mercedes. Он заменит в команде финна Валттери Боттаса и станет напарником Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Расселл входит в команду Williams «Формулы-1», за которую выступает с 2019 года.

Ранее Расселл высказался о подписании контракта с Mercedes.