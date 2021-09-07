Хэмилтон отреагировал на переход Расселла в Mercedes

Короткая ссылка
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поприветствовал своего соотечественника Джорджа Расселла в Mercedes.
Хэмилтон отреагировал на переход Расселла в Mercedes
  • Reuters

«Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Расселла в нашей команде», — написал Хэмилтон в своём Instagram.

Он также рассказал, как встретил юного Расселла, который мечтал выступать в «Формуле-1». Хэмилтон пожелал удачи коллеге и заявил, что с нетерпением ждёт следующего сезона.

Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за Mercedes. Он заменит в команде финна Валттери Боттаса и станет напарником Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Расселл входит в команду Williams «Формулы-1», за которую выступает с 2019 года.

Ранее Расселл высказался о подписании контракта с Mercedes.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить