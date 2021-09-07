Расселл высказался о подписании контракта с Mercedes

Британский пилот «Формулы-1» Джордж Расселл поделился эмоциями от подписания контракта с Mercedes.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не нахожусь в восторге от мыслей про следующий сезон», — цитирует Расселла сайт Mercedes.

Он также отметил, что хочет уцепиться за этот шанс обеими руками.

«Хочу, чтобы новые товарищи по команде мной гордились. Один из этих партнёров, Льюис Хэмилтон, — величайший гонщик всех времён, по моему мнению», — добавил Расселл.

Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за Mercedes. Он заменит в команде финна Валттери Боттаса и станет напарником своего соотечественника Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент британский пилот входит в команду Williams «Формулы-1», за которую выступает с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Расселл будет выступать за Mersedes в новом сезоне «Формулы-1».