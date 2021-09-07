Расселл будет выступать за Mercedes в новом сезоне «Формулы-1»

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Британский пилот «Формулы-1» Джордж Расселл подписал контракт с Mercedes.
Расселл будет выступать за Mercedes в новом сезоне «Формулы-1»
  • Reuters

Джордж Расселл с сезона-2022 будет выступать за Mersedes, сообщает Twitter команды.

В настоящий момент британский пилот входит в команду Williams «Формулы-1».

Таким образом, Расселл заменит в Mersedes финна Валттери Боттаса и станет напарником своего соотечественника Льюиса Хэмилтона.

23-летний британец выступает за Williams с 2019 года. В августе Расселл стал вторым в Гран-при Бельгии.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер продолжит карьеру в Alfa Romeo.

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