Источник: Мик Шумахер продолжит карьеру в Alfa Romeo

Короткая ссылка
Немецкий пилот команды «Формулы-1» Haas Мик Шумахер со следующего сезона, возможно, будет выступать за Alfa Romeo.
Источник: Мик Шумахер продолжит карьеру в Alfa Romeo
  • Reuters

«Как и предсказывалось несколько недель назад, Тото Вольф действительно заключил сделку со своим другом Фредериком Вассёром, чтобы Валттери Боттас получил место в Alfa Romeo Это полностью расчищает дорогу в Mercedes для Джорджа Расселла. Вторая Alfa Romeo, вероятно, достанется Мику Шумахеру. Williams? Джорджа заменит Алекс Албон», — написал журналист Питер Уиндзор в своём Twitter.

Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Немец проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1», выступая за Haas. Его партнёром по команде является россиянин Никита Мазепин.

Ранее Мик Шумахер обвинил Мазепина в поломке антикрыла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить