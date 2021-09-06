Источник: Мик Шумахер продолжит карьеру в Alfa Romeo

Немецкий пилот команды «Формулы-1» Haas Мик Шумахер со следующего сезона, возможно, будет выступать за Alfa Romeo.

«Как и предсказывалось несколько недель назад, Тото Вольф действительно заключил сделку со своим другом Фредериком Вассёром, чтобы Валттери Боттас получил место в Alfa Romeo Это полностью расчищает дорогу в Mercedes для Джорджа Расселла. Вторая Alfa Romeo, вероятно, достанется Мику Шумахеру. Williams? Джорджа заменит Алекс Албон», — написал журналист Питер Уиндзор в своём Twitter.

Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Немец проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1», выступая за Haas. Его партнёром по команде является россиянин Никита Мазепин.

Ранее Мик Шумахер обвинил Мазепина в поломке антикрыла.