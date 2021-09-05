Мик Шумахер обвинил Мазепина в поломке антикрыла

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Пилот Haas Мик Шумахер раскритиковал своего напарника по команде россиянина Никиту Мазепина за слишком агрессивные действия на первом круге Гран-при Нидерландов.
Мик Шумахер обвинил Мазепина в поломке антикрыла
  • Reuters

«Понятно, что гонка могла бы сложиться и лучше. К сожалению, на старте у меня опять возник неприятный инцидент с напарником — который, как мне кажется, стал причиной поломки переднего антикрыла, из-за чего мне пришлось проводить ранний пит-стоп. Понятно, что блокировка соперника при обороне позиции — это нормально. Но только до определённых границ. В данном случае носовой обтекатель моего болида уже залез в плоскость машины соперника. Потому манёвр Мазепина был проведён с опозданием, после чего он фактически чуть не вытолкнул меня на пит-лейн. Мне кажется, что я не единственный гонщик, с которым он сегодня поступил подобным образом. Я уверен, что нескольким людям захочется изучить эту ситуацию. Надеюсь, что в будущем это будет иметь последствия», — цитирует Шумахера The Race.

Также немецкий пилот отметил, что столь агрессивная оборона со стороны Мазепина могла быть спровоцирована субботними событиями, когда россиянин остался недоволен действиями напарника в квалификации.

«Сегодня мы почти не общались, но он, судя по всему, сейчас явно дал понять, что думает по этому поводу и обо всей этой ситуации. Но это не оправдывает того факта, что он толкал меня в стену и фактически чуть не выдавил на пит-лейн в прямом смысле слова. Мне просто кажется, что это неправильно. И опять же — вероятно, мы ещё обсудим это с командой», — рассказал Шумахер.

Ранее Мазепин признался, что расстроен сходом с трассы на Гран-при Нидерландов.

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