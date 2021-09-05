Мазепин признался, что расстроен сходом с трассы на Гран-при Нидерландов

Пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин заявил, что остался разочарован тем, что не сумел добраться до финиша Гран-при Нидерландов из-за проблем с болидом.

«Конечно же, я расстроился. Моя работа — гоняться, и мне не кажется, что в двух последних гонках я был достаточно быстрым. Здесь я проводил хорошую гонку, очень неплохо проехал первый круг, пытался выступить на том уровне, который сегодня позволяла демонстрировать наша машина. К сожалению, из-за проблем с гидравликой пришлось понизить мощность двигателя, в результате чего Роберт Кубица просто уехал вперед, а затем из соображений безопасности команда приняла решение просто сойти с дистанции. Я просто хочу добиваться максимально возможных результатов для команды. Увы, сегодня этого нельзя было сделать», — цитирует Мазепина Planet F1.

Россиянин сошёл с дистанции на 44-м круге гонки.

Ранее Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов.