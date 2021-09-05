Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов

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Пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Нидерландов.
Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов
  • Reuters

«У меня потрясающие ощущения. Понятно, что перед началом уикенда у нас были большие ожидания от гонки, но реализовать их всегда непросто. Я так счастлив выиграть и вернуть лидерство в личном зачёте. Прекрасный день. В Mercedes пытались осложнить нам жизнь, но у нас всё время получалось справляться с ними. Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда», — сказал Ферстаппен после гонки.

Благодаря победе голландец вернулся на первое место в личном зачёте пилотов, обойдя действующего чемпиона мира — британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен победил на Гран-при Нидерландов, Мазепин не сумел завершить гонку.

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