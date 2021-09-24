Хэмилтон сбил своего механика на второй практике Гран-при России

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон сбил одного из механиков своей команды во время второй сессии тренировочных заездов на Гран-при России.

Хэмилтон и его команда отрабатывали гоночный пит-стоп, однако британец не смог рассчитать дистанцию и вовремя затормозить, из-за чего сбил механика, который должен стоять впереди болида и поднимать его с помощью домкрата. Пило тут же извинился перед пострадавшим по радиосвязи и спросил, как тот себя чувствует.

По информации пресс-службы Mercedes, механик не получил серьёзных травм.

Ранее сообщалось, что Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при России, Мазепин — 19-й.