«Всё может быть хуже, чем в Бельгии»: Мазепин о погодных условиях Гран-при России и соперничестве с Шумахером

Если во время Гран-при России погодные условия будут схожи с теми, что были на Гран-при Бельгии, гонка может сложиться ещё хуже. Об этом на пресс-конференции в Сочи заявил российский пилот Никита Мазепин. Он считает, что стал сильнее после проблем, которые испытал в начале дебютного сезона. 22-летний пилот Haas рассказал о соперничестве с Миком Шумахером, посоветовал всем следить за дуэлью Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, а также предположил, за каким советом обратился бы к Даниилу Квяту.

— Дебютный сезон в «Формуле-1» складывается для вас непросто. Удалось ли извлечь положительный опыт, учитывая не самые выдающиеся результаты?

— Безусловно, не всё идёт в копилку положительного опыта. Без падений не бывает взлётов. Ни один успешный человек никогда не становился таким, поднимаясь строго вверх. Несомненно, как все, совершал ошибки. О некоторых из них сильно жалею. Это часть жизни. Такая ситуация, как развороты в начале сезона, сделали меня сильнее. Если говорить о Гран-при Сочи, то мы не знаем, какая будет погода (согласно прогнозу в день гонки будет идти дождь. — RT). С такими скоростями и в тех условиях — всё может быть хуже, чем в Бельгии. Надеюсь, что перед российской публикой таких ошибок не допущу.

— Поступки позволяют охарактеризовать вас как очень эмоционального человека. Не думаете, что это мешает вашей карьере, не стоит ли стать немного жёстче?

— Все, кто меня знают, скажут, что становиться более жёстким мне не нужно. У меня получается сохранять профессиональные качества на трассе. Там друзей нет. Мы соревнуемся, чтобы быть первыми, демонстрируем хорошее шоу для зрителей. Что касается поведения на трассе, то каким бы мужественным ни был мужчина, у него должно оставаться доброе сердце. Меня так воспитали. Мне грех жаловаться на жизнь. Я попал в «Формулу-1», реализовал свою мечту. Мне 22 года — может, мало, может, много. Каждый считает по-своему.

— Для вас этот Гран-при России — первый в карьере. Какие ощущения?

— Я хорошо готов. Для российских болельщиков проведение этапа — значимое событие. В 2015 году приехал сюда в роли начинающего гонщика, который выступал в «Формуле-Рено», тогда сотрудничал с Williams, и впоследствии ездил сюда почти каждый год. Хорошо знаю трассу, её особенности, в каком направлении будет дуть ветер на главной прямой. Вы знаете, это очень важно.

— За кем из гонщиков вы бы посоветовали понаблюдать болельщикам на Гран-при России?

— Чтобы попасть в «Формулу-1», недостаточно хорошо водить. Любому пилоту нужно успешно выступать в других сериях, получить суперлицензию. Так что в элите все чемпионы. Но при этом «Формула-1» — это не равный спорт. Здесь мало здорово выступать. Пилот также нуждается в быстрой машине, зависит от инженерных решений, работы механиков и толики удачи.

Из тех гонщиков, которым удалось собрать весь комплект воедино, выделяются Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон... Думаю, в Сочи вы увидите их противостояние. Его нельзя оставить без внимания. Двумя неделями ранее в Монце блеснул McLaren. Думаю, Ландо Норрис и Даниэль Риккардо тоже будут близко к подиуму, учитывая их эмоции и мотивацию.

— Насколько известно, в «Формуле-1» соперничество между партнёрами не менее ожесточённое, чем между пилотами разных команд. Руководство Haas каким-либо образом согласовывает действия обоих гонщиков, или бригады работают в атмосфере конкуренции, используют определённые хитрости для успеха?

— Хитрости есть. Мы все соперничаем друг с другом. Так как машинами управляют два гонщика, которые живут разными жизнями, но точно так же хотят оказаться на подиуме. Моя команда, инженеры очень хотят обогнать и обхитрить напарников. Важно не забывать, что мы — команда. Место в чемпионате конструкторов не менее важно, чем в личном зачёте. Нужно соблюдать баланс. Думаю, в последнее время у нас всё налаживается. Мы узнаём друг друга, адаптируемся. Но надеюсь, что благодаря хитростям, финиширую выше, чем партнёр.

— Вы выступаете в одной команде с Миком Шумахером — сыном легендарного Михаэля Шумахера. Не интересовались у него состоянием здоровья отца?

— Я Мика знаю очень давно — с 2013 года вместе выступали в картинге. Для меня была большая честь, что наши карты стояли рядом. Со мной был мой отец, с ним — его. Личная жизнь очень важна. У Михаэля замечательная семья, которая о нём заботится. Не позволил бы себе задавать такие вопросы с этической точки зрения.

— В «Формуле-2» вы соперничали с Юки Цунодой, который очень здорово стартовал в «Формуле-1», но в последних гонках начал испытывать проблемы. Как думаете, с чем это связано?

— Не удивительно, что адаптация даётся сложно. У каждого человека своя судьба. Все были довольны им после дебютной гонки в Бахрейне. Очевидно, первый период адаптации прошёл мягко, но потом появились трудности. Мы не знаем, с чем ему приходится сталкиваться. Вообще он крутой гонщик. Надеюсь, у него всё получится.

— Насколько известно, гонку на Гран-при Сочи планируют посетить около 30 тысяч зрителей. Как это влияет на вас?

— Для меня присутствие зрителей важно. Помню, как моё взаимодействие с ними постепенно росло. В 2015 году «Формула-1» была популярна, но не так, как раньше. Помню, когда выступал в «Формуле-2», был единственным российским гонщиком, которому удалось подняться на подиум. Взял с собой наш флаг. Зрителям это очень понравилось. Когда проходил один из поворотов, люди вставали со своих мест. Болельщики подбадривают как в удачные моменты, так и в сложные. Очень рад, что будет много зрителей, сама гонка проходит в олимпийском парке. Атмосфера будет отличная. Рад быть тут.

— У кого из известных гонщиков прошлого вы хотели бы спросить совета перед гонкой в Сочи?

— Было бы интересно пообщаться с Даней Квятом. Он занял пятое место — это лучший результат среди россиян на домашних этапах. Хотел бы узнать, в чём отличие «Формулы-1», сравнить с тем опытом, который я получил в «Формуле-2».

— Из-за санкций Всемирного антидопингового комитета (WADA) вы не сможете использовать российский флаг в Сочи. Насколько это важно для вас?

— Безусловно, это расстраивает. Очень люблю свою страну, горжусь быть русским. Мы с вами очень сильный народ. К примеру, отсутствие флага не сломило олимпийцев, они добились успеха в Токио. Возможно, это даже завело, придало дополнительные силы. Но я русский в душе и это главное.