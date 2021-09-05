Стычка Мазепина и Шумахера, победа Ферстаппена и падение Хэмилтона: чем запомнился Гран-при Нидерландов в «Формуле-1»

Макс Ферстаппен одержал победу на 13-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов. Благодаря этому пилот Red Bull обошёл в зачёте чемпионата мира Льюиса Хэмилтона, который финишировал вторым. В квалификации перед гонкой произошла стычка между гонщиками Haas Никитой Мазепиным и Миком Шумахером, после которой россиянин жёстко раскритиковал своего напарника.

Квалификация

«Формула-1» вернулась в Нидерланды спустя 36 лет после того, как на трассе «Зандфорт» состоялся последний Гран-при в этой стране. Возвращение должно было состояться ещё в прошлом сезоне и стать подарком для болельщиков Макса Ферстаппена из Red Bull. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции проведение первой гонки после долгого перерыва было отложено ещё на один год, когда организаторы получили разрешение на продажу билетов.

«Зандфорт» относится к старым европейским трассам, на которых так мало места, что обгонять практически невозможно, поэтому результаты гонки во многом зависят от квалификации. Перед ней гонщикам предстояло экстренно познакомиться с автодромом, что не у всех получилось быстро. Периодически тот или иной пилот вылетал с трассы на тренировках, а Карлос Сайнс из Ferrari даже разбил свой болид во время последней сессии свободных заездов.

Не обошлась без инцидентов и квалификация, на которую все пилоты делали особенную ставку. В первой сессии разгорелась нешуточная борьба между гонщиками Haas Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. Согласно имеющимся внутри команды договорённостям, россиянин должен был первым совершить свою зачётную попытку — право на неё обычно чередуется от одного этапа к другому. Однако Шумахер перед началом третьей волны обошёл Мазепина, оставив его в трафике. Тот не стал этого терпеть и попытался вновь выйти вперёд, однако в итоге они оба только перекрыли траекторию Себастьяну Феттелю из Aston Martin, который в тот момент шёл на свой быстрый круг.

Этот эпизод оказался на рассмотрении у стюардов. Они решили никого за него не наказывать, но Мазепина такой исход не удовлетворил, и он обрушился на своего напарника с критикой.

«Я очень раздражён, если честно, потому что с трафиком не должно было быть всё так трудно. Внутри команд «Формулы-1» существует правило, что в один уикенд первая на трассе твоя машина, а в следующий — другая. В этот раз была моя очередь быть первой машиной. В Имоле я обогнал первую машину и получил за это от команды. А теперь такое произошло уже со мной второй раз: напарник обгоняет меня, отправляя в трафик, и специально портит мою финальную попытку в квалификации, так что я недоволен. Если ты делаешь это один раз, по незнанию, то это нормально. Но два раза — это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно», — сказал Мазепин в интервью Motorsport Week.

Шумахер в ответ заявил, что не понимает претензий напарника. По его словам, разрешение на обгон он получил от инженера, так как Мазепин слишком медленно ехал на своём прогревочном круге. Он также отметил, что между ними втиснулся Ландо Норрис из McLaren, поэтому к нему никаких вопросов быть не может. После этого Мазепин ещё раз выступил перед журналистами, дав неприятную характеристику своему напарнику.

«Нам нужно найти процедуру, которую каждый пилот был бы обязан неизменно соблюдать. Мы, как все говорят, молодая команда. Так что, я думаю, мы сможем стать лучше и совершеннее, понять ситуацию и стать благодаря ей сильнее. Мне не нравится, когда люди проявляют нахальство, сражаясь за 19-е место. Думаю, это показывает их истинное лицо, и для меня такое неприемлемо. Я просто буду оставаться самим собой, вне зависимости от исхода. Буду слушать босса нашей команды Гюнтера Штайнера и выполнять то, что велено, до последнего дня моей карьеры в «Формуле-1», который, надеюсь, наступит ещё очень нескоро», — цитирует россиянина Racefans.

Как бы то ни было, оба пилота Haas оказались на двух последних строчках протокола, но стартовать в гонке могли с девятого ряда — Николасу Латифи из Williams и Серхио Пересу из Red Bull заменили несколько деталей, из-за чего они отправились на пит-лейн. Поул-позицию завоевал Ферстаппен, вырвавший всего лишь 0,038 секунды у Хэмилтона в последней попытке квалификации.

Гонка

Первый круг воскресной гонки мог определить того, кто одержит победу в Гран-при, а также того, кто возглавит общий зачёт «Формулы-1». Перед приездом в Нидерланды Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона до трёх очков и имел прекрасные шансы вырваться вперёд, достаточно было только избежать серьёзных ошибок в главном заезде.

Начало гонки прошло без приключений, и все лидеры стартовой решётки остались на своих позициях. Не повезло только Антонио Джовинацци из Alfa Romeo, который стартовал на высокой для себя седьмой позиции, но из-за контакта с Фернандо Алонсо из Alpine откатился назад на три строчки. Лучше всех на первом круге проявил себя Мазепин — он обогнал Шумахера в споре за 17-е место, а вскоре стал непреодолимым препятствием для Переса. Мексиканец в попытке пройти россиянина так сильно заблокировал шины, что ему пришлось завернуть в боксы за новым комплектом.

Ферстаппен продолжил удерживать первое место и вскоре добился впечатляющего достижения — он проехал свой 1000-ный круг в качестве лидера гонки. Хэмилтон иногда сокращал от него отставание, но на позицию для атаки не приблизился. Тогда в Mercedes решили вызвать действующего чемпиона мира в боксы и спровоцировать Ферстаппена на такой же шаг, чтобы при этом он оказался между Боттасом и Хэмилтоном. Отчасти этот план сработал — на новой резине британец стал приближаться к главному конкуренту, но финн не справился со своими обязанностями. Довольно рано ему пришлось пропустить Ферстаппена вперёд.

В немецкой команде не теряли надежды на победу. Вскоре после прохождении экватора гонки Хэмилтон заехал на второй пит-стоп и рискнул выбрать шины средней жёсткости, на которых можно было опередить Ферстаппена, но было бы сложно добраться до финиша в высоком темпе. В Red Bull решили не рисковать и дали голландцу самые крепкие шины, чтобы он не беспокоился за их износ. И снова план Mercedes не сработал — трёхсекундный разрыв между двумя лидерами никак не сокращался.

Незадолго до конца первого часа гонки плохие новости поступили из Haas. Мазепин хотя и опустился обратно на 19-е место, но практически гарантировал себе финиш выше напарника, что в сложившихся обстоятельствах не могло его не радовать. У Шумахера ещё в начале гонки произошла поломка переднего антикрыла, из-за чего он почти на минуту отстал от россиянина. Но внезапно Мазепину пришлось свернуть в боксы и покинуть болид. У него возникли проблемы с гидравликой, и в третий раз за сезон пилоту Haas пришлось сойти с дистанции.

В заключительной четверти гонки Хэмилтон всё-таки пошёл в наступление на Ферстаппена. Британскому пилоту удалось два раза показать лучший круг в гонке и сократить отставание до 1,7 секунды, но на этом его подвиги закончились. Примерно за 12 кругов до финиша между двумя лидерами снова образовался солидный для атаки просвет. Когда шансов на победу стало совсем мало, внезапно обратил на себя внимание Боттас. Он перехватил у напарника лучший круг в попытке отобрать лишнее очко в зачёт чемпионата мира. Хэмилтон этого не потерпел и сразу же отправился на пит-стоп за свежими шинами. Свой финальный круг он всё-таки проехал быстрее, чем кто-либо в этой гонке.

Из-за этого манёвра Боттаса Ферстаппен мог досрочно праздновать победу, которую болельщики встретили оранжевым фаер-шоу на трибунах. Он выиграл седьмой этап за сезон и оторвался от Хэмилтона на три очка перед следующей гонкой — Гран-при Италии.