Мазепин показал 18-й результат в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов
- Reuters
Голландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing стал первым с временем 1 минута 9,623 секунды. Второе и третье места заняли представители Mercedes AMG Petronas финн Вальттери Боттас (+0,556) и британец Льюис Хэмилтон (+0,794).
Мазепин опередил на две десятые секунды своего напарника Мика Шумахера, который показал 20-й результат.
Напомним, заезды прерывались красными флагами из-за аварии гонщика Карлоса Сайнса (Ferrari).
Ранее сообщалось, что финн Кими Райкконен из команды Alfa Romeo Racing не сможет принять участие в Гран-при в Нидерландах из-за положительного результата теста на коронавирус.