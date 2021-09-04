Мазепин показал 18-й результат в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов

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Российский пилот Никита Мазепин из команды Haas F1 Team показал 18-е время в третьей свободной практике этапа «Формулы-1» Гран-при Нидерландов.
Мазепин показал 18-й результат в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов
  • Reuters

Голландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing стал первым с временем 1 минута 9,623 секунды. Второе и третье места заняли представители Mercedes AMG Petronas финн Вальттери Боттас (+0,556) и британец Льюис Хэмилтон (+0,794).

Мазепин опередил на две десятые секунды своего напарника Мика Шумахера, который показал 20-й результат.

Напомним, заезды прерывались красными флагами из-за аварии гонщика Карлоса Сайнса (Ferrari).

Ранее сообщалось, что финн Кими Райкконен из команды Alfa Romeo Racing не сможет принять участие в Гран-при в Нидерландах из-за положительного результата теста на коронавирус.

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