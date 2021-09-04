Мазепин рассказал, как в Haas отреагировали на его обвинения в адрес Шумахера

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Пилот Haas Никита Мазепин рассказал, как команда обсудила случившееся в квалификации этапа Гран-при «Формулы-1» в Нидерландах, когда другой гонщик команды — Мик Шумахер — обогнал россиянина на прогревочном круге.

«Мы обсудили ситуацию с командой, и я пришёл к одному чёткому выводу. Алгоритм, о котором мне рассказали ещё в Имоле, больше не действует. Я не в курсе, когда и как оно поменялось. Нам стоит придумать новую схему, которая будет работать, я не собираюсь просто мириться с ситуацией. Нам требуется правило, которое оба пилота будут соблюдать всегда, а не когда захотят. Видите ли, я русский. Так уж сложилось, что мы люди прямые. Я знаю своё место в команде и доволен ситуацией, когда надо следовать правилам, поскольку это важно для команды. Иногда эти правила работают на тебя, иногда — против. Но, по крайней мере, есть некое понимание того, как всё должно происходить. А когда люди начинают хитрить в борьбе за 19-е место, мне это не нравится. Думаю, что это просто показывает истинное лицо человека. Не хочу этого терпеть и хочу быть самим собой, вне зависимости от последствий», — приводит слова Мазепина Motorsport.

По итогам квалификации Шумахер занял 19-е место, а россиянин показал 20-й результат.

Ранее Шумахер ответил на претензии Мазепина.

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