Шумахер ответил на претензии Мазепина

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Немецкий пилот команды «Формулы-1» Haas Мик Шумахер не согласился с обвинениями своего партнёра по команде Никиты Мазепина в том, что он преднамеренно сдерживал россиянина во время квалификации Гран-при Нидерландов.
Шумахер ответил на претензии Мазепина
  • Reuters

«Я не совсем знаю, о чём говорил Никита. Не знаю, что передал ему его гоночный инженер, но я спрашивал, можно ли его обогнать, поскольку мои шины становились холодными: обычно он проезжает свои прогревочные круги медленнее меня. Я получил добро от команды и опередил его. Я оторвался, между нами был ещё Ландо Норрис. Потому не было никаких причин делать из этого трагедию. Его круг не был испорчен по этой причине. Считаю, что не сделал ничего неправильного», — приводит слова Шумахера Motorsport-Magazin

Немец занял 19-е место в квалификации Гран-при Нидерландов, в том время как россиянин показал 20-й результат.

Ранее Мазепин обвинил Шумахера в преднамеренных помехах во время квалификации Гран-при Нидерландов.

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