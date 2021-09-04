Мазепин обвинил Шумахера в преднамеренных помехах во время квалификации Гран-при Нидерландов

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Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин заявил, что он остался крайне недоволен действиями партнёра по команде Мика Шумахера в квалификации Гран-при Нидерландов.
Мазепин обвинил Шумахера в преднамеренных помехах во время квалификации Гран-при Нидерландов
  • Reuters

«Я должен был ехать первым и определять темп на круге выезда из боксов, напарник не должен меня был обгонять. Но это случилось. Он во второй раз меня обогнал, стал сдерживать. Я обсужу с командой произошедшее. Шумахер запорол мою последнюю попытку преднамеренно. Я недоволен. Если ты делаешь это один раз — окей, ты не знал. Но если же ситуация повторяется, значит, он действовал целенаправленно. Внутри команды не должно быть трений. В этом нет смысла — меня подставили. Я уже сообщил о случившемся команде, что думаю, и они согласились — не знаю, что скажет другая сторона», — приводит слова Мазепина The Race.

По итогам квалификации гонки россиянин занял последнее место, а немец — 19-е.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Мазепин — 20-й.

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