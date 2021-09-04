Сочи примет заключительный этап «Формулы-3» вместо американского Остина

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Генеральный директор «Формулы-3» Бруно Мишель заявил, что Сочи проведёт заключительный этап гонок вместо американского Остина.
Сочи примет заключительный этап «Формулы-3» вместо американского Остина
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«Я хочу поблагодарить «Формулу-1», Международную автомобильную федерацию, промоутеров из Сочи за то, что они отозвались на столь позднее уведомление об изменении в календаре», — цитирует Мишеля пресс-служба автогонок.

Гран-при России «Формулы-3» состоится 24—26 сентября и пройдёт вместе с этапами «Формулы-1» и «Формулы-2».

Ранее сообщалось, что российский пилот Никита Мазепин из команды Haas F1 Team показал 18-е время в третьей свободной практике этапа «Формулы-1» Гран-при Нидерландов.

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