Победа Ферстаппена, лучший круг Мазепина и трёхчасовая пауза из-за дождя: чем запомнился Гран-при Бельгии в «Формуле-1»

В «Формуле-1» состоялся 12-й этап чемпионата мира — Гран-при Бельгии. Из-за сильного дождя в день гонки старт пришлось отложить более чем на три часа, при этом пилоты проехали всего лишь два круга за автомобилем безопасности. Победителем был объявлен Макс Ферстаппен, выигравший днём ранее квалификацию. Никита Мазепин формально показал лучший круг и стал третьим россиянином, который этого добился.

Первый день

Гран-при Бельгии всегда занимает особое место в календаре «Формулы-1». Пилоты нередко называют трассу «Спа-Франкоршам», где проходит гонка, если не любимой, то точно самой интересной. По своей средней скорости она уступает только автодрому в Монце, а вечно непредсказуемая горная погода обязательно вносит коррективы в проведение заездов.

В Бельгии в этом году также начинается вторая половина чемпионата мира, который пока ещё насчитывает 22 гонки. Первая подарила болельщикам массу захватывающих событий, главным из которых стала напряжённая борьба Макса Ферстаппена из Red Bull с семикратным триумфатором сезона Льюисом Хэмилтоном из Mercedes. Если бы не огромное количество аварий на предыдущем этапе в Венгрии, то именно голландский пилот и австрийская команда приехали бы в Спа лидерами своих зачётов.

Для Ферстаппена трасса в Бельгии является практически домашней. Он родился всего лишь в часе езды от неё, но до этого года не побеждал на ней и не выигрывал квалификацию. Теперь же он был готов к тому, чтобы порадовать собравшихся на трибунах зрителей.

В первой пятничной тренировке, прошедшей в непривычно холодных для гонок условиях, пилот Red Bull показал второе время, уступив только Валттери Боттасу, которого в Бельгии ждал штраф в пять мест за инцидент на «Хунгароринге». Для Хэмилтона первое появление в Спа в этом году получилось провальным. Проехав всего 17 кругов, британский пилот оказался в протоколе соседом россиянина Никиты Мазепина, обошедшего только напарника по Haas Мика Шумахера.

Перед второй сессией свободных заездов прошёл дождь, но трасса успела высохнуть перед возвращением пилотов «Формулы-1». Ферстаппен в этот раз обогнал Боттаса на 0,041 секунды, а у Хэмилтона выиграл всего лишь 0,072 секунды. Но порадоваться промежуточной победе над Mercedes голландец не успел. В конце тренировки он не справился с управлением и врезался в стену.

Второй день

Механики успели привести болид Ферстаппена в порядок, и на третью свободную практику он выехал со всеми остальными пилотами. В субботу погода перестала щадить гонщиков и с самого утра заставила их ездить по мокрой трассе на промежуточных шинах. Многие пилоты, в том числе Хэмилтон и Боттас, вылетали на обочину или разворачивались на скользком асфальте.

Track conditions in FP3 were a handful, even on inters 😮#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/NXNCcg0Gql — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

Чувствовал себя уверенно в таких условиях только вице-лидер чемпионата мира. Ферстаппен снова возглавил протокол, причём теперь выигрывая больше секунды у Хэмилтона на круге. Почти столько же голландцу уступил его напарник Серхио Перес, занявший второе место.

К квалификации дождь и не думал стихать, и борьбу за поул-позицию пришлось отложить на несколько минут. Когда стюарды всё-таки дали разрешение на выезд из боксов, на трассе стали происходить один сюрприз за другим. На некоторое время протокол первой сессии возглавили пилоты Williams Джордж Расселл и Николас Латифи, которые рискнули надеть промежуточные шины вместо дождевых. В итоге они оба прошли в следующий сегмент, а промежуточную победу одержал Ландо Норрис из McLaren. Ферстаппен уступил ему 0,416 секунды.

Во второй сессии едва не произошла сенсация. Хэмилтон и Боттас долгое время не входили в первую десятку, но вовремя обновили резину и смогли избежать провала. Они оба даже оставили позади Ферстаппена, но всё ещё уступали Норрису.

В финальном раунде дождь усилился, и именно Норрис стал его первой жертвой. На первом же круге он разбил свой болид об барьер и пролетел через всю трассу — британцу сильно повезло, что в этот момент за ним никого не было. Сессию пришлось остановить, чтобы убрать обломки и дождаться более благоприятных условий.

It was a dramatic Saturday at Spa, in our first qualifying session after the 2021 summer break ⏱



Watch highlights here - including this incident that Lando thankfully walked away from, and a battle for pole that was decided by 0.013s ⬇️#BelgianGP 🇧🇪 #F1 — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

Когда дождь прекратился, на первое место вышел Хэмилтон, но во второй попытке его сенсационно обошёл Рассел, а затем и Ферстаппен, выигравший уже шестую квалификацию за сезон.

Гонка

В день гонки погода продолжила испытывать терпение пилотов. Дождь заливал трассу в течение всего дня, и на прогревочном круге за полчаса до назначенного старта Перес вылетел с дороги. Он поломал подвеску и должен был сняться с гонки, так как восстановить машину за такой короткий срок было невозможно.

Однако для мексиканца в итоге всё обошлось. Из-за непрекращающихся осадков организаторам приходилось постоянно откладывать начало гонки. Опасность представляли не столько лужи, сколько низкая видимость на автодроме. Пилотам пришлось ждать целых три часа, пока они и промокшие до нитки болельщики не узнали радостную новость — Гран-при Бельгии всё-таки будет разыгран. К тому времени машину Переса успели восстановить, и он получил шанс стартовать с пит-лейна.

Правда, воспользоваться сполна им так и не удалось. Пилоты проехали только два круга за автомобилем безопасности, чтобы формально гонка считалась состоявшейся и можно было распределить хотя бы половину очков. После этого вновь были вывешены красные флаги, и все болиды свернули в боксы.

Интересно, что во время этой езды за сейфти-каром лучший круг на свой счёт записал Никита Мазепин. В итоге это значимое для «Формулы-1» достижение так и осталось за ним, но пол-очка не принесло, так как россиянин не был в первой десятке. До него лучший круг по разу также показывали Виталий Петров и Даниил Квят.

Победителем гонки был объявлен Ферстаппен. Не приложив практически никаких усилий, он сократил отставание от Хэмилтона в чемпионате до трёх очков. В следующий раз в Нидерландах ему будет ещё проще попытаться вернуть себе лидерство. Второе место Расселла означало, что пилот Williams впервые с 2017 года оказался на подиуме.