Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

Ферстаппен показал лучшее время дня — 1 мин 59,765 с. Вторым стал пилот Williams Racing Джордж Расселл (отставание 0,321 с). Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (0,334 с).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 20-е место, уступив секунду своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 18-й результат.

Гран-при Бельгии проходит на трассе Спа-Франкоршам. Гонка состоится 29 августа.

Администрация «Формулы-1» перенесла этапы Гран-при Турции, Мексики и Бразилии.