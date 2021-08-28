Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии
- Reuters
Ферстаппен показал лучшее время дня — 1 мин 59,765 с. Вторым стал пилот Williams Racing Джордж Расселл (отставание 0,321 с). Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (0,334 с).
Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 20-е место, уступив секунду своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 18-й результат.
Гран-при Бельгии проходит на трассе Спа-Франкоршам. Гонка состоится 29 августа.
Администрация «Формулы-1» перенесла этапы Гран-при Турции, Мексики и Бразилии.