«Формула-1» перенесла этапы Гран-при Турции, Мексики и Бразилии

Опубликована новая версия календаря сезона «Формулы-1», согласно которому были перенесены сразу три этапа Гран-при.

Как сообщает пресс-служба «Формулы-1», Гран-при Японии должен был пройти с 8 по 10 октября, но во второй раз подряд был отменен из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.

Гран-при Турции, который должен был пройти 1—3 октября, займёт место Гран-при Японии. Этапы в Мексике и Бразилии перенесли на неделю позже — они пройдут 5—7 ноября и 12—14 ноября соответственно.

Изначально в календаре значились 23 этапа, однако сейчас планируется провести 22 гонки. Гран-при Нидерландов (3—5 сентября), Италии (10—12 сентября), России (24—26 сентября) и США (22—24 октября) пройдут в запланированные даты.

Место запланированного на 19—21 ноября этапа будет объявлено позднее. Сезон завершится гонками в Саудовской Аравии (3—5 декабря) и ОАЭ (10—12 декабря).

Ранее сообщалось, что российский пилот американской команды Haas Никита Мазепин дал оценку новому шасси болида после первой свободной практики 12-го этапа чемпионата «Формулы-1».