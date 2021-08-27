Мазепин оценил новое шасси болида Haas

Российский пилот американской команды Haas Никита Мазепин дал оценку новому шасси болида после первой свободной практики 12-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии.

«Поначалу было мокро, но недостаточно для использования промежуточных шин, так что мы потеряли немного рабочего времени. Но в сухих условиях ощущения от болида были хорошими», — цитирует Мазепина пресс-служба американской конюшни.

По его словам, на автодроме «Спа-Франкоршам» было нелегко подобрать баланс настроек для пилотирования. Однако в пятничных заездах механикам команды это практически удалось сделать.

«Ощущения от машин были хорошими. Я получал наслаждение от прохождения «Красной воды» на полном газу и от разгона до более чем 320 км/ч на прямой», — добавил он.

Мазепин показал 19-е время.

Ранее сообщалось, что финский пилот команды «Мерседес» Валлтери Боттас стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Бельгии.