Попавшему в аварию Пересу разрешили стартовать на Гран-при Бельгии

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила мексиканскому пилоту Red Bull Серхио Пересу принять участие в гонке 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

Если гонка всё же состоится, то Перес сможет стартовать с пит-лейна, так как её старт был отложен из-за погодных условий.

Напомним, что Перес попал в аварию по пути на стартовую решётку и врезался в барьер, из-за чего должен был пропустить гонку.

В личном зачёте текущего сезона Перес, набравший 104 очка, занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что старт Гран-при Бельгии задержан более чем на полтора часа из-за сильного дождя.