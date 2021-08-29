Попавшему в аварию Пересу разрешили стартовать на Гран-при Бельгии

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Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила мексиканскому пилоту Red Bull Серхио Пересу принять участие в гонке 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Попавшему в аварию Пересу разрешили стартовать на Гран-при Бельгии
  • Reuters

Если гонка всё же состоится, то Перес сможет стартовать с пит-лейна, так как её старт был отложен из-за погодных условий.

Напомним, что Перес попал в аварию по пути на стартовую решётку и врезался в барьер, из-за чего должен был пропустить гонку. 

В личном зачёте текущего сезона Перес, набравший 104 очка, занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что старт Гран-при Бельгии задержан более чем на полтора часа из-за сильного дождя.

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