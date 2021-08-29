Попавшему в аварию Пересу разрешили стартовать на Гран-при Бельгии
- Reuters
Если гонка всё же состоится, то Перес сможет стартовать с пит-лейна, так как её старт был отложен из-за погодных условий.
Напомним, что Перес попал в аварию по пути на стартовую решётку и врезался в барьер, из-за чего должен был пропустить гонку.
В личном зачёте текущего сезона Перес, набравший 104 очка, занимает пятое место.
Ранее сообщалось, что старт Гран-при Бельгии задержан более чем на полтора часа из-за сильного дождя.