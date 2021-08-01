Окон выиграл Гран-при Венгрии, добыв первую победу в карьере в «Формуле-1»

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Пилот команды Alpine Эстебан Окон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Венгрии.
Окон выиграл Гран-при Венгрии, добыв первую победу в карьере в «Формуле-1»
  • globallookpress.com

Для Окона эта победа стала дебютной в гонках «Формулы-1». Вторым стал гонщик Aston Martin Себастьян Феттель. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из Mercedes. Британец вышел в лидеры зачёта пилотов, обогнав Макса Ферстаппена из Red Bull. Ферстаппен финишировал десятым.

Российский пилот Haas Никита Мазепин не сумел финишировать и сошёл с дистанции из-за столкновения с соперником.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии.

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