Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации этапа Гран-при «Формулы-1» в Венгрии.

Действующий чемпион мира преодолел круг за 1:15:419. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, а третьим — лидер общего зачёта нынешнего сезона Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский пилот Haas Никита Мазепин показал 19-й результат в квалификации, а его товарищ по команде Мик Шумахер попал в аварию и будет стартовать в гонке последним.

Ранее сообщалось, что Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 20-й.