Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 20-й

Финн Вальттери Боттас из команды «Мерседес» показал лучшее время во второй части свободных заездов на Гран-при Венгрии «Формулы-1».

Reuters

30 июля Боттас показал на трассе лучшее время — 1 минута 17,012 секунды. Второе место занял его напарник, британец Льюис Хэмилтон, с отставанием 0,027 секунды. Третья позиция — у голландца из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,298). Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» расположился на последней, 20-й строчке (+4,869). Третья часть свободных заездов и квалификация Гран-при Венгрии пройдут 31 июля, а гонка — 1 августа. Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 19-й.