Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 20-й
- Reuters
30 июля Боттас показал на трассе лучшее время — 1 минута 17,012 секунды.
Второе место занял его напарник, британец Льюис Хэмилтон, с отставанием 0,027 секунды.
Третья позиция — у голландца из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,298).
Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» расположился на последней, 20-й строчке (+4,869).
Третья часть свободных заездов и квалификация Гран-при Венгрии пройдут 31 июля, а гонка — 1 августа.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 19-й.