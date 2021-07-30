Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 20-й

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Финн Вальттери Боттас из команды «Мерседес» показал лучшее время во второй части свободных заездов на Гран-при Венгрии «Формулы-1».
Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 20-й
  • Reuters

30 июля Боттас показал на трассе лучшее время — 1 минута 17,012 секунды.

Второе место занял его напарник, британец Льюис Хэмилтон, с отставанием 0,027 секунды.

Третья позиция — у голландца из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,298).

Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» расположился на последней, 20-й строчке (+4,869).

Третья часть свободных заездов и квалификация Гран-при Венгрии пройдут 31 июля, а гонка — 1 августа.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии, Мазепин — 19-й.

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