Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бельгии

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 56,924 секунды. Вторым стал его партнёр по команде, мексиканец Серхио Перес (отставание — 0,947 секунды). Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+1,072).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 19-е место (+4,868). Его напарник, немец Мик Шумахер, стал 15-м (+4,345).

Гран-при Бельгии проходит на трассе «Спа-Франкоршам».

Ранее сообщалось, что «Формула-1» перенесла этапы Гран-при Турции, Мексики и Бразилии.