Ферстаппен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бельгии
- Reuters
Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 56,924 секунды. Вторым стал его партнёр по команде, мексиканец Серхио Перес (отставание — 0,947 секунды). Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+1,072).
Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 19-е место (+4,868). Его напарник, немец Мик Шумахер, стал 15-м (+4,345).
Гран-при Бельгии проходит на трассе «Спа-Франкоршам».
Ранее сообщалось, что «Формула-1» перенесла этапы Гран-при Турции, Мексики и Бразилии.