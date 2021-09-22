Haas намекнул на скорое продление контрактов с Мазепиным и Миком Шумахером

Короткая ссылка
Руководитель команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер объявил о возможном продлении контрактов с пилотами Никитой Мазепиным и Миком Шумахером на Гран-при России.
Haas намекнул на скорое продление контрактов с Мазепиным и Миком Шумахером
  • Reuters

«Мы хотим объявить о продлении контрактов с обоими пилотами. Думаю, что этап в Сочи — подходящее время для этого. Тогда мы сможем полностью сосредоточиться на следующем сезоне после гонки в России», — цитирует Штайнера RTL.

При этом он отказался озвучить детали соглашений.

Оба пилота выступают за команду Haas с нынешнего года. Их контракты рассчитаны до 2022 года.

Ранее Мик Шумахер заявил о желании поговорить со своим отцом, который находится в коме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить