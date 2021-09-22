Haas намекнул на скорое продление контрактов с Мазепиным и Миком Шумахером
- Reuters
«Мы хотим объявить о продлении контрактов с обоими пилотами. Думаю, что этап в Сочи — подходящее время для этого. Тогда мы сможем полностью сосредоточиться на следующем сезоне после гонки в России», — цитирует Штайнера RTL.
При этом он отказался озвучить детали соглашений.
Оба пилота выступают за команду Haas с нынешнего года. Их контракты рассчитаны до 2022 года.
Ранее Мик Шумахер заявил о желании поговорить со своим отцом, который находится в коме.