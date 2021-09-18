Мик Шумахер: я бы отказался от всего, чтобы поговорить с отцом

Пилот команды «Формулы-1» Haas Мик Шумахер рассказал, что его главная мечта — поговорить с отцом, семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

«Теперь мы с отцом понимали бы друг друга лучше, потому что говорили бы на одном и том же языке — языке гонок. Нам было бы что обсудить. Большую часть времени я думаю о том, как было бы круто поговорить с отцом. Я бы отдал всё только ради этого», — сказал Шумахер-младший в ходе съёмок документального фильма сервиса Netflix об его отце.

Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных в декабре 2013 года на горнолыжном курорте в Альпах. После этого инцидента немец ни разу не появлялся на публике. Его семья и близкие воздерживаются от комментариев по поводу состояния бывшего спортсмена и строго дозируют информацию о его жизни для прессы.

Ранее стало известно, что команда «Формулы-1» Aston Martin намерена сохранить состав пилотов на будущий сезон.