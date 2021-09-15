«Реальных документов не приходило»: что известно об интересе «Барселоны» к Захаряну

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщил журналист Нобель Арустамян, отметив, что испанский клуб готов приступить к переговорам по трансферу футболиста в ближайшее время. При этом в московской команде заявили, что не получали официальных предложений по трансферу игрока, а бывший хавбек сборной России Игорь Ледяхов объяснил появление подобных слухов агентскими играми.

Арсен Захарян продолжает укрепляться в статусе одного из самых обсуждаемых молодых футболистов страны. 18-летний полузащитник успешно начал сезон в «Динамо», а в сентябре дебютировал в составе сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. И неудивительно, что в прессе постепенно начали появляться слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов. Причём в некоторых из них фигурирует каталонская «Барселона», находящаяся в стадии перестройки после ухода легендарного Лионеля Месси.

О намерении «Барселоны» приобрести Захаряна сообщил Нобель Арустамян в своём Telegram-канале. По информации инсайдера, скауты «Барселоны» якобы уже несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы посмотреть на игру хавбека, и остались довольны увиденным. Кроме того, бывший комментатор «Матч ТВ» подчеркнул, что каталонский клуб выразил готовность провести переговоры как с российским коллективом, так и с самим игроком, причём приступить к ним готов в ближайшее время.

«Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. «Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо», — написал Арустамян.

Первым на данную новость отреагировал отец футболиста Норайр Захарян. В разговоре со Sport24 он заявил, что в настоящий момент не хочет спекулировать на тему возможного перехода сына в каталонский клуб, и добавил, что сейчас не лучшее время для создания шумихи вокруг Арсена. В свою очередь, агент хавбека Павел Андреев отметил, что лично не получал предложений по трансферу своего клиента.

«Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», — приводит слова представителя полузащитника «Матч ТВ».

В самом клубе также заверили, что предметно переход Захаряна в другую команду не обсуждался. Однако подтвердили, что российский футболист пользуется вниманием со стороны ряда европейских коллективов.

«Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием. Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу», — цитирует гендиректора бело-голубых Павла Пивоварова «Чемпионат».

Перспектива продолжения карьеры в такой команде, как «Барселона», может вскружить голову многим футболистам. Но, если верить «Спорт-Экспрессу», Захарян не из их числа. По сведениям издания, сам полузащитник вряд ли согласится перейти в испанский гранд в ближайшее время. В его окружении считают, что развитие карьеры должно быть более плавным, а трансфер в блауграну станет слишком большим скачком верх. В условиях такой серьёзной конкуренции у него могут возникнуть проблемы с получением игрового времени, что рискует замедлить его прогресс.

В то же время некоторые представители футбольного мира уверены, что Захаряну нельзя упускать шанс попробовать свои силы в «Барселоне», если таковой предоставится. По словам известного агента и бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука, в такие клубы не зовут дважды.

«Если им действительно интересуется «Барселона», то нужно собирать вещи и срочно вылетать в столицу Каталонии, там окрепнешь. Для «Динамо» это будет сумасшедшая реклама, а для Захаряна — вызов всей жизни. Мы с вами не знаем, вброс это или правда. Но если это всё так, то не нужно никого спрашивать. Для «Барселоны» отступные Захаряна — это как семечки. Они могут достать эти деньги и отдать с закрытыми глазами. Если интересуются — значит, должны купить... Ждём скорого перехода Захаряна в «Барселону», — заявил Орещук.

Функционер считает, что пусть сейчас Захарян и имеет достаточно недочётов в игре, но также обладает огромным потенциалом и очень далёк от достижения своего потолка. И именно в таком клубе, как «Барселона», полузащитник мог бы прогрессировать максимально быстро.

В свою очередь, экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин не был удивлён появившейся новостью о возможном уходе Арсена в стан сине-гранатовых. По его мнению, было понятно, что к игроку будет приковано пристальное внимание, а желание многих команд заполучить перспективного футболиста абсолютно естественно.

«Стоит ли ему в ближайшее время уезжать — другой вопрос. Вот он сейчас попробовал себя в сборной. Вроде сверкнул, а вроде бы и не особо. Мне кажется, уезжать за границу стоит уже в статусе постоянного игрока сборной и туда, где будешь играть, а не для того, чтобы доказывать там свою состоятельность. С другой стороны, многого стоит попасть в такую большую команду», — сказал специалист.

Однако он не уверен, что российским игрокам стоит покидать свой чемпионат даже ради игры в средних европейских коллективах. Тем более что есть пример Дениса Черышева из «Валенсии», который, как считает Силкин, хотя и давно выступает в Испании, но так и не смог попасть в клуб топ-уровня. При этом переход Захаряна в другую команду, а также его форма к лету 2022 года будет во многом зависеть от обстановки в «Динамо».

«Такие молодые ребята, как Чалов, Захарян и Тюкавин, сверкнули, но соперники смотрят за ними и видят их недостатки, учатся играть против них. Плюс заряд в начале карьеры в дальнейшем зачастую немного угасает. Получается спад, и непонятно, как Захарян его перенесёт. Думаю, пока он ещё не состоялся как футболист. Например, последний матч с «Нижним Новгородом» он уже не так ярко провёл. Звёздные спортсмены ведь из кого получаются? Это те, кого природа наградила определёнными качествами плюс трудолюбием. Как только требования к себе снижаются, на этом всё. Но он способен превратиться в хорошего футболиста, если у него есть мотивация для роста», — резюмировал специалист.

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов подчеркнул, что относится к новости о возможном переходе Захаряна как к слухам.

«Сам живу в Барселоне и очень плотно общаюсь с представителями каталонского клуба. Знаю всю местную кухню. По крайне мере здесь никто не озвучивал какого-то интереса. В Испании ничего не известно по этому поводу. Мальчик только второй год играет, и к тому же этот сезон он не так ярко начал, как заканчивал прошлый. «Барселона» просматривает 99% футболистов. Поэтому пока все эти разговоры я бы отнёс к разряду слухов. Это всё агентские игры. Как только какой-то футболист у нас забивает, его начинают раскручивать», — заявил Ледяхов.

Эксперт допустил, что ввиду наличия большого таланта к игроку могут проявлять интерес некоторые европейские клубы, а также отметил, что чемпионат Испании вполне подходит для молодого россиянина. По его мнению, Захарян обладает подходящими качествами для Примеры, но всё равно ещё рано говорить о нём как о состоявшемся футболисте.

Экс-хавбек «Спартака» выразил мнение, что при наличии предложения от европейского клуба 18-летнему Захаряну стоит задуматься об переходе. Однако отметил, что ему может быть полезно доиграть нынешний сезон в «Динамо».

«Если футболист соответствует амбициям клуба, который его хочет подписать, то его возраст не имеет значения. Это же важно для развития карьеры, поэтому не стоит обращать внимания, сколько ему лет. Способен ли Арсен выстоять и преодолеть все возможные спады? Думаю, здесь большую роль играет тот факт, что тренер ему доверяет. Тот же Сулейманов в «Краснодаре», когда ему прочили переход в «Боруссию», не имел постоянного места в старте. А Захарян неплохо зарекомендовал себя в прошлом году, и теперь он является игроком основы. Даже когда у него что-то не получается, Шварц всё равно выпускает его с первых минут. Доверие наставника дорогого стоит, особенно для 18-летнего игрока», — подчеркнул Ледяхов.