СЭ: Захарян откажется от перехода в «Барселону»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не согласится на переход в «Барселону».

По информации «Спорт-Экспресса», в окружении 18-летнего полузащитника считают, что развитие карьеры должно быть более плавным, а переход в испанский клуб имеет туманные перспективы в плане игрового времени.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров прокомментировал новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с Захаряном.