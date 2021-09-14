СЭ: Захарян откажется от перехода в «Барселону»

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не согласится на переход в «Барселону».
СЭ: Захарян откажется от перехода в «Барселону»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», в окружении 18-летнего полузащитника считают, что развитие карьеры должно быть более плавным, а переход в испанский клуб имеет туманные перспективы в плане игрового времени.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров прокомментировал новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с Захаряном.

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