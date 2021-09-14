Экс-тренер «Динамо»: непонятно, стоит ли уходить российским игрокам в среднюю команду европейской лиги

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что отечественным футболистам необходимо уезжать из России только в случае предложений от топ-команд.
Экс-тренер «Динамо»: непонятно, стоит ли уходить российским игрокам в среднюю команду европейской лиги
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«Мы все хотим, чтобы наши футболисты играли в ведущих европейских клубах, так как этого давно не было. Непонятно, стоит ли уходить в середняк топового чемпионата. Да, есть пример Черышева, который вырос в Испании, прошёл ряд клубов, но большим был только «Реал», где он не раскрылся. В итоге так и болтается по средним клубам. «Валенсия» по названию статусная команда, но когда она последний раз была там на передовых ролях? В Испании есть две команды высокого уровня, а дальше все остальные», — сказал Силкин RT.

Ранее экс-директор «Динамо» заявил, что в «Барселону» два раза не зовут.

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