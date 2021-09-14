Экс-директор «Динамо» о Захаряне: в «Барселону» два раза не зовут

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук считает, что полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну необходимо немедленно соглашаться на переход в «Барселону» в случае конкретного предложения.

«Разговоры про то, что ему необходимо окрепнуть, в данной ситуации не работают. В «Барселону», как говорится, два раза не зовут. Если позвали и готовы приобрести, то собирай вещи и лети — там окрепнешь. Арсену в игровом плане ещё расти и расти, но до потолка ему очень далеко ещё», — сказал Орещук RT.

Также функционер привёл в пример Магомеда Шапи-Сулейманова, которому не так давно также приписывали интерес топ-клубов, однако сам футболист остался в «Краснодаре» и впоследствии стал выглядеть менее убедительно.

«Можно ли провести параллели с историей об интересе к Магомеду-Шапи Сулейманову дортмундской «Боруссии», после чего тот сдал? Если бы была какая-то конкретика по Шапи, то он бы наверняка уехал, но её не было, а значит, кто-то просто вбросил эту информацию. В случае же Захаряна, если информация действительна, надо уезжать», — сказал Орещук.

Ранее Ледяхов заявил, что в Испании ничего неизвестно об интересе «Барселоны» к Захаряну.