Ледяхов заявил, что в Испании ничего неизвестно об интересе «Барселоны» к Захаряну

Короткая ссылка
Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает слухами новость об интересе испанской «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
Ледяхов заявил, что в Испании ничего неизвестно об интересе «Барселоны» к Захаряну
  • © Страница Арсена Захаряна в Instagram

«Больше отношусь к этим слухам как к вбросу прессы. Сам живу в Барселоне и очень плотно общаюсь с представителями каталонского клуба. Знаю всю местную кухню. По крайне мере, здесь никто не озвучивал какого-то интереса. В Испании ничего неизвестно по этому поводу. Мальчик только второй год играет, и к тому же этот сезон он не так ярко начал, как заканчивал прошлый. «Барселона» просматривает 99% футболистов. Поэтому пока все эти разговоры я бы отнёс к разряду слухов. Это всё агентские игры. Как только какой-то футболист у нас забивает — его начинают раскручивать», — сказал Ледяхов RT.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провёл семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что Силкин не удивлён слухам об интересе «Барселоны» к Захаряну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить