Ледяхов заявил, что в Испании ничего неизвестно об интересе «Барселоны» к Захаряну

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает слухами новость об интересе испанской «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Больше отношусь к этим слухам как к вбросу прессы. Сам живу в Барселоне и очень плотно общаюсь с представителями каталонского клуба. Знаю всю местную кухню. По крайне мере, здесь никто не озвучивал какого-то интереса. В Испании ничего неизвестно по этому поводу. Мальчик только второй год играет, и к тому же этот сезон он не так ярко начал, как заканчивал прошлый. «Барселона» просматривает 99% футболистов. Поэтому пока все эти разговоры я бы отнёс к разряду слухов. Это всё агентские игры. Как только какой-то футболист у нас забивает — его начинают раскручивать», — сказал Ледяхов RT.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провёл семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что Силкин не удивлён слухам об интересе «Барселоны» к Захаряну.