Силкин не удивлён слухам об интересе «Барселоны» к Захаряну

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с полузащитником команды Арсеном Захаряном.

«Было понятно, что к Арсену будет пристальное внимание. Это нормально, когда все хотят получить молодого и перспективного игрока. Понятно, что название «Барселона» очень громко звучит, но сам интерес со стороны разных клубов ожидаем. Стоит ли ему в ближайшее время уезжать — другой вопрос. Вот он сейчас попробовал себя в сборной. Вроде сверкнул, а вроде бы и не особо. По моему мнению, уезжать за границу стоит уже в статусе постоянного игрока сборной и туда, где будет играть, а не для того, чтобы доказывать там свою состоятельность. С другой же стороны, многого стоит попасть в такую большую команду», — сказал Силкин в интервью RT.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с Захаряном.