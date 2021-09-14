Орещук: если Захаряном интересуется «Барселона», то надо собирать вещи и уезжать

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с полузащитником команды Арсеном Захаряном.

«Если им действительно интересуется «Барселона», то нужно собирать вещи и срочно вылетать в столицу Каталонии. Для «Динамо» это будет сумасшедшая реклама, а для Захаряна — вызов всей жизни. Мы с вами не знаем, вброс это или правда. Но если это всё так, то не нужно никого спрашивать. Для «Барселоны» отступные Захаряна — это как семечки. Они могут достать эти деньги и отдать с закрытыми глазами. Если интересуются — значит, должны купить. Значит, ждём скорого перехода Захаряна в «Барселону», — сказал Орещук в интервью RT.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с Захаряном.