Орещук: если Захаряном интересуется «Барселона», то надо собирать вещи и уезжать

Короткая ссылка
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с полузащитником команды Арсеном Захаряном.
Орещук: если Захаряном интересуется «Барселона», то надо собирать вещи и уезжать
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Если им действительно интересуется «Барселона», то нужно собирать вещи и срочно вылетать в столицу Каталонии. Для «Динамо» это будет сумасшедшая реклама, а для Захаряна — вызов всей жизни. Мы с вами не знаем, вброс это или правда. Но если это всё так, то не нужно никого спрашивать. Для «Барселоны» отступные Захаряна — это как семечки. Они могут достать эти деньги и отдать с закрытыми глазами. Если интересуются — значит, должны купить. Значит, ждём скорого перехода Захаряна в «Барселону», — сказал Орещук в интервью RT.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на новость о том, что «Барселона» хочет подписать контракт с Захаряном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить